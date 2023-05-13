Несколько полковников "демобилизовали": Штефан рассказал о поражении пункта россиян в Клещиевке

Украинские защитники продолжают присылать "подарки" россиянам, находящимся на территории нашей страны. В этот раз наши бойцы поразили пункт российского командования в Клещиевке.

Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" подчеркнул, что в результате удара погибли по меньшей мере 3 офицера российской армии и 20 солдат. Потери в вооружении и военной технике – уточняются.

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Штефан подсчитал количество россиян, погибших после удара в Клещиевке

"Штирлиц" сообщил, что в результате "хлопка" в Клищиевке без командования осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада, входящая во 2-й армейский корпус россиян на Донбассе. Военнослужащий передал "искренние поздравления семьям демобилизованных россиян".

Пока известно о гибели таких российских командиров:

заместитель командующего 2-го армейского корпуса по морально-психологическому обеспечению полковник "Т";

командир 4-й отдельной мотострелковой бригады полковник "М";

начальник штаба 4-й отдельной мотострелковой бригады полковник "М";

Помимо этого также тяжелые ранения получил и заместитель командира бригады полковник "Я". Однако Штефан выразил надежду, что его тоже "демобилизуют".

Военный также рассказал, что командование корпуса приехало, чтобы "поднять всех в атаку на лошадях и с саблями", но не ожидали "подарка" от Вооруженных Сил.

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