Даже стихия против Путина: шторм обнажил Крымский мост для атак дронов
После успешных атак Украины по Крымскому мосту россияне решили обустроить оборонительные заграждения возле незаконного сооружения. Однако шторм, бушующий в Черном море, похоже, свел на нет старания российских оккупантов.
OSINT-исследователь Брайан с помощью спутниковых снимков проанализировал, какова ситуация с оборонными сооружениями возле Крымского моста, пишет 24 Канал. Аналитик пришел к выводу, что шторм, вероятно, разрушил заграждение.
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Севастопольская бухта тоже может быть уязвимой
Также OSINT-исследователь предполагает, что россияне могли снять заграждение, чтобы предотвратить любой вред для них.
Во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них. Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты,
– отмечает он.
По словам аналитика, эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов возле Керчь-Еникальского канала, под Керченским мостом. Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.
Если оборонные конструкции россиян действительно смыло, то флот россиян в Крыму потерял безопасность и теперь уязвим для атак дронов со стороны Украины.
Также следует добавить, что в Севастополе, как пишут местные ресурсы, шторм вынес на берег морскую мину. Мина якобы оказалась учебной.
В Севастополе на берег выбросило мину / Фото из сети
Украина делает Крым непригодным для флота России
- В течение полномасштабного российского вторжения Украина сделала немало шагов, чтобы вытеснить Черноморский флот России из Крыма. На одном из первых этапов Украина потопила крейсер "Москва", а также освободила остров Змеиный.
- Это позволило летом 2022 года возобновить экспорт продовольствия из Украины. Через год Россия саботировала "зерновое соглашение", поэтому Украина решила самостоятельно обеспечить безопасное движение торговых судов.
- Так, летом – осенью 2023 года украинские военные обезвредили два российских больших десантных корабля "Оленегорский горняк" и "Минск", подводный ракетоноситель "Ростов" и малый ракетный корабль "Аскольд".
- Украинские военные дважды успешно наносили удары по Крымскому мосту и атаковали штаб Черноморского флота.
- В итоге ВМС ВСУ констатировали, что Россия перешла к обороне в Черном море. Оккупантам пришлось перебазировать свои основные военные корабли в Новороссийск.