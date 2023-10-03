Россия возобновила практику времен Сталина: Reuters рассказал детали о "Шторм-Z"

Журналисты Reuters изучили историю создания российского штрафного батальона "Шторм-Z". Впрочем, ни в Кремле, ни в минобороны государства-агрессора на их запросы не ответили.

Как отмечают медийщики, у "Шторм-Z" очень высокая смертность: "немногие доживают до того, чтобы рассказать свою историю". Они исследовали, как формируются и разворачиваются эти отряды.

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Пьяные новобранцы, непокорные солдаты и осужденные

Если коменданты ловят кого-то с запахом алкоголя изо рта, то немедленно отправляют в отряд "Шторм",

– говорит один из российских солдат.

Российский срочник из части № 40318 (она дислоцируется в оккупированном Алчевске) рассказал, что оказывал медицинскую помощь нескольким "штормовикам", хотя командир приказал оставить их. Говорит: это типичное отношение к "Шторм-Z", ведь их считают менее ценными, чем других. Они – просто мясо.

Отряды по 100 – 150 бойцов отправляют на наиболее уязвимые участки фронта как расходный материал. Они входят в состав регулярных армейских подразделений и подчиняются непосредственно министерству обороны, но несут несоизмеримые потери. К примеру, из 120 бойцов под Бахмутом выжило только 15.

Состав отрядов "Шторм-Z" :

осужденные, добровольно согласившиеся воевать в обмен на обещание помилования;

солдаты срочной службы, наказанные за дисциплинарные нарушения.

Сколько зарабатывают убийцы

Россияне попадают в штрафбаты за пьянство, употребление наркотиков и за отказ выполнять приказы. Это происходит без решения военного суда, хотя, согласно российскому законодательству, должны быть слушания. Это противоречит и Женевской конвенции. Журналисты проводят параллели со сталинскими штрафбатами, созданными в 1942 году для красноармейцев.

Родственники одного из россиян, отбывавшего осуждение за кражу и записавшегося в отряд, обращались в минобороны, когда боец пропал. Но им никто не ответил, без внимания оставили и запросы Reuters. Что интересно, этот 29-летний Артем Щикин из Мордовии записался в "штормовики" в мае, а пропал без вести уже в июне на Запорожье. Он якобы хотел подзаработать и отбелить свое имя после тюрьмы.

Трое бойцов "Шторм-Z" рассказали, что им предлагали зарплату около 200 тысяч рублей ежемесячно, но в среднем они получали примерно половину.

В конце июня "Шторм-Z" пытался поднять бунт, но он ожидаемо окончился ничем. Например, под Клещеевкой их бросили в бой без бронежилетов. В Reuters говорят: бойцов избили, а минобороны избегает об этом говорить.