В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: сколько заплатит нарушитель

В Украине предлагается ввести штрафы за использование российской музыки в общественных местах. Нарушители могут заплатить десятки тысяч гривен.

Такие вероятные изменения связаны не только с отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национальных достояний в этой сфере. Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта №9547.

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Нарушителей предлагают штрафовать

В прошлом году 19 июня был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Такие продукты часто по своей сути являлись информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины,

– говорится в пояснительной записке.

Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично:

выполнять фонограммы и видеограммы,

показывать музыкальные клипы, в которых участвуют граждане России.

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Максимальный штраф – 25 500

За публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в торговых заведениях, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 гривен ;

; за повторное нарушение от 1 000 до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 гривен.