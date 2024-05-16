Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет, - СМИ

По информации СМИ, военнообязанным сейчас вклеивают в военно-учетный документ специальный VIN-код. Предварительно, он выполняет функцию идентификационного кода для военнообязанных.

Система “Оберег” автоматически присваивает ему каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Он в частности свидетельствует о том, что человек выполнил требования нового закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

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Военнообязанным вклеивают в военно-учетные документы специальные штрих-коды

Издание отмечает, что нововведение позволяет отслеживать выполнение требований закона о мобилизации и обновление данных в ТЦК. В случае отсутствия такого штрих-кода в военном билете или другом военно-учетном документе, будет понятно, что человек не обновлял своих данных, что может вызвать проблемы при проверках на улице.

Как объясняют в Генштабе, работники ТЦК имеют возможность подключиться к Реестру или выяснить необходимую информацию о гражданине в телефонном режиме. Оператор Реестра может предоставить все необходимые данные по обновлению информации конкретного военнообязанного.

Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база, которая будет предусматривать выдачу единого документа для военнообязанных по единой форме. Это позволит стандартизировать процесс и сделать его более удобным как для граждан, так и для работников ТЦК.

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