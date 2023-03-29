Усилить подразделения возле Авдеевки россияне смогут, окружить город – нет, – военный обозреватель
оккупанты пытаются захватить Авдеевку на Донетчине. Есть опасения, что этот город может стать вторым Бахмутом по интенсивности боев.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, Авдеевка врагу не по зубам.
Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени
Где на фронте самое жаркое
Александр Коваленко отметил, что россияне все же могут возобновить штурмовые действия.
Недавно было четыре основных локации на Донецком плацдарме: Угледар, Марьинка, Авдеевка и Бахмут. Сейчас самые горячие – это все же Бахмут и Авдеевка, Марьинка не на столько, а Угледар – там вообще оперативная пауза,
– сообщил он.
По его мнению, оккупанты восстанавливают боеспособность, накапливают ресурс, чтобы возобновить наступательные действия где-то в середине-второй половине апреля.
Почему враг стремится захватить Авдеевку
Военно-политический обозреватель уверен, что враг может снова начать движение и возле Авдеевки.
"Там действуют первый и второй армейский корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР", но россияне могут их усилить десантурой, подтянуть часть других направлений", – подчеркнул он.
По его словам, главная цель окупантов – взять Авдеевку в кольцо.
Удастся ли это им? Я считаю, что нет, потому что для этого нужен достаточно большой ресурс,
– рассказал Коваленко.
По его мнению, речь идет о необходимости в 10–15 батальонно-тактических групп для прорыва в северо-западном направлении, перерезании трассы 0542 и выходе на Опытное.
Для реализации такого плана россиянам нужно большое количество сил и средств, которых у них пока нет.
Ситуация в Авдеевке: главное
- Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш объявил об эвакуации коммунальщиков из Авдеевки, которая началась 27 марта. В городе отключили мобильную связь.
- Россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку. Они используют весь доступный склад орудия. Также были зафиксированы случаи использование химических гранат
- В Авдеевке враг может повторить такой же подход и продвижение как в Бахмуте. Силы обороны Украины осуществляют контрдействия, необходимые для ситуации.