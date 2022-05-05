Штурм "Азовстали" продолжается: защитники под плотным огнем удерживают оборону завода
Как сообщают защитники Мариуполя, под плотным огнем врага идет оборона завода. Российские захватчики продолжают использовать авиацию, артиллерию и пехоту.
Об этом рассказали в телеграмм-канале полка "Азов". Украинские защитники напомнили, что это уже третьи сутки, как захватчики начали штурм завода.
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Россияне стремятся захватить "Азовсталь"
Сейчас на заводе "Азовсталь" идут тяжелые бои. Как отмечает Алексей Арестович, завод – цель номер один, ведь таким образом командование сможет принести Путину хоть небольшую, но победу и даже провести парад на площади Мариуполя, где уже началось массовое захоронение тел.
Штурм "Азовстали" продолжается: защитники под плотным огнем держат оборону завода: смотрите видео
В подземельях мариупольской крепости находятся гражданские, еще не успевшие эвакуироваться.