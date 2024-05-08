Хотели бы иметь свои позиции, - Плетенчук о штурме россиянами острова Нестрига

Украинские военные освободили оккупированный остров Нестрига возле Херсона в апреле. Российские военные не оставляют попыток снова захватить остров и прибегают к нетипичным действиям, в частности, добираются на гидроциклах.

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что россияне хотят иметь свои позиции на острове из-за удачного его расположения. Однако врагу не удается его захватить.

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Штурм россиянами острова Нестрига

Россияне, по словам Плетенчука, периодически ищут какой-то "ноу-хау" для того, чтобы как можно быстрее преодолеть водную преграду, ведь она является смертельно опасной. Враг периодически пытается отбить украинские позиции на этом острове, который расположен на правобережье Херсонской области.

Это наиболее удаленный от побережья островок и конечно, что они (россияне – 24 Канал) хотели бы иметь там свои позиции,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Плетенчук добавил, что у острова происходят постоянные штурмы, идут бои. Однако россиянам не удается его захватить.

Где расположен остров Нестрига: смотрите на карте

Ситуация в Херсонской области: кратко