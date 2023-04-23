Предположение, а не утверждение, – Дмитрашковский объяснил слова о штурме Угледара врагом
Ситуация на Востоке нашего государства остается самой горячей на всей линии фронта. В частности, продолжаются бои вблизи Угледара Донецкой области. Однако в ВСУ не могут сказать стопроцентно, планирует ли Россия штурм города.
В воскресенье, 23 апреля, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что оккупанты могут снова штурмовать Угледар. Вскоре он уточнил в эфире национального телемарафона, что это предположение, а не свершившийся факт, – информирует 24 Канал.
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Какую тактику использует враг
Со слов Дмитрашковского понятно, что не стоит делать преждевременных выводов, ведь определенные заявления и украинская общественность, и СМИ могут неправильно понять и затем распространять.
Собственно, так и произошло с предположением о возможном штурме Угледара, как нечто безоговорочное, которое уже произойдет в ближайшее время.
Это не было утверждение, это было мое предположение. Дело в том, что последние обстрелы Угледара авиабомбами, которые были вчера, разрушали именно жилье мирного населения. Они разбирают дом этаж за этажом, чтобы наши войска не могли обустроить позиции,
– констатировал представитель.
Отметим, что тактика, используемая врагом, называется "выжженная земля". Ее суть состоит в полном уничтожении инфраструктуры населенных пунктов для того, чтобы усложнить таким образом ведение обороны для Вооруженных Сил.
ВСУ будут сопротивляться
- Что бы там ни думал враг, украинские защитники всегда готовы и имеют силы и отвагу для того, чтобы дать достойный отпор захватчикам. В частности, очевидно, вблизи Угледара и в других городах и селах.
- Кстати, не так давно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как наши воины уже около 13 месяцев отправляют к Кобзону противников возле Угледара.
- Добавим, что украинские бойцы по состоянию на 23 апреля ликвидировали 186 420 солдат противника. Так, только за минувшие сутки обезврежено 690 оккупантов, а также 3 танка, 1 БТР, 5 артиллерийских систем и вертолет.