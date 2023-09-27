До слез: штурмовики показали, как под артиллерийским обстрелом возле Бахмута эвакуировали побратима

Украинские воины поражают своим мужеством весь цивилизованный мир. Воины 3-й штурмовой бригады показали, как под артиллерийским огнем спасают раненого побратима.

Видео эвакуации показала пресс-служба 3-й штурмовой бригады. Там рассказали историю спасения.

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Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня в ближайший, занятый своими блиндаж. Почти два километра пешком по местности, которая когда-то была лесополосой,

– говорится в сообщении.

Как герои эвакуируют побратима под Бахмутом: смотрите видео 18+

Что происходит сейчас в Бахмуте

По состоянию на сентябрь 2023 года украинские герои держат под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка. В ВСУ объяснили, что это одна из ключевых трасс на южном направлении. Врагу существенно усложнили логистику. Теперь оккупантам гораздо труднее поставлять все им необходимое к несокрушимому Бахмуту.

Украинские защитники закрепляются под Бахмутом. Врагу наносят колоссальные потери. Оккупанты ежедневно сотнями отправляются на концерт к Кобзону. Кирилл Буданов рассказал, как собираются освобождать несокрушимый город. Сначала украинские герои постараются охватить город и только тогда зайдут в него.