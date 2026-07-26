"Билет в один конец": Мадяр раскрыл истинную причину, почему Россия гонит штурмовиков в бой

В июле Россия увеличила численность военных, привлекаемых к штурмовым действиям на фронте. В то же время Силы беспилотных систем Украины фиксируют существенный рост потерь среди личного состава противника.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди .

Почему Россия продолжает наращивать штурмовые группы?

По его словам, российское командование наращивает штурмовые группы, прежде всего, для того, чтобы скрыть разрыв между ложными докладами о ситуации на фронте и реальным положением дел. Такие группы получают задачу любой ценой добраться до украинских позиций и сделать фото или видео как доказательство якобы успешного продвижения. Сам Бровди назвал такие миссии "билетом в один конец".

По данным разведцентра Сил беспилотных систем, в июле численность живой силы противника, вовлеченной в штурмы, выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем.

В то же время увеличились и потери русской армии. По словам "Мадяра", показатель уничтожения личного состава противника пилотами ССС в июле вырос на 11% по сравнению с июнем и к концу месяца превысит 11 тысяч пораженных оккупантов. На 25 июля уже зафиксировано 9028 верифицированных поражений.

Среднесуточный показатель уничтожения врага в июле составляет 365 военных. Для сравнения, в мае этот показатель составлял 310 человек в сутки, а в июне – 329 человек.

Отдельно Роберт Бровди отметил, что несмотря на отсутствие официального объявления новой мобилизации в России, скрытое пополнение личного состава продолжается. По его словам, современные методы разведки позволяют фиксировать такие процессы, даже если Кремль пытается скрыть их.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией масштабной новой волны мобилизации осенью. По его словам, Кремль стремится восполнить потери и увеличить количество штурмов военных, поэтому Украина должна усиливать оборону, санкционное давление, дальнобойные удары и дипломатическую работу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отмечал, что Россия планирует осенью 2026 года мобилизовать не менее 500 тысяч военных для войны против Украины. По его словам, часть новобранцев могут бросить в бой уже через две недели для стабилизации фронта, остальные будут готовиться к открытию нового направления. Он предупредил, что осень и зима будут сложными, и подчеркнул необходимость единства и эффективной обороны.

Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия готовится к длительной позиционной войне, а не к масштабным механизированным наступлениям. Кремль делает ставку на малые штурмовые группы, оснащенные мотоциклами, баги, квадроциклами и дронами, в то же время увеличивая подготовку операторов БПЛА.