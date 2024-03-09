ВСУ остановили массированный бронетанковый штурм в районе Клещеевки: видео отражения атаки
Источник:Милитарный
Вблизи Клещеевки в Донецкой области ВСУ удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.
В ежедневном отчете Генштаб отмечал, что в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ВСУ отбили 9 атак противника за сутки. Враг пытался снова захватить населенные пункты, однако ему это в очередной раз не удалось.
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Штурмы вблизи Клещеевки
ВСУ 8 марта отбили массовый штурм оккупантов, который те пытались провести в направлении Клещеевки.
Отражение 18 единиц вражеской техники за несколько часов – это вам не цветочки на базаре купить,
– отметили военные.
Сообщается, что россияне отправили в бой танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры с пехотой.
Враг надвигается и надвигается. Давит. Пытается прорваться. Загнать технику. Забросить пехоту. Зайти. Заехать. Заскочить. Пытается нас выбить с позиций и убить.
Но хрен им,
– пишут защитники из Клещеевки.
Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники. Их врагам не удалось подавить.
Большинство техники удалось подбить, а часть – полностью уничтожить. Однако, поскольку штурм врага удалось остановить на территории, которая подконтрольна ему, не исключено, что россияне оттянут технику на ремонт.
ВСУ отбили штурм россиян возле Клещеевки: смотрите видео
Ситуация на фронте
- Командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил, что в течение последних двух месяцев враг активизировался на Бахмутском направлении. Самое ожесточенное направление – Ивановское, поскольку бои продолжаются на окраине населенного пункта. Также ситуация тяжелая у Часового Яра, потому что город имеет стратегическое значение.
- В Ивановское уже заходили российские войска, однако их удалось выбить оттуда. Сейчас захватчики пытаются как штурмовать, проводить лобовые атаки, так и обойти населенный пункт. Ситуация там динамичная, однако россияне контроля не имеют.
- Кроме этого, самым тяжелым сейчас является Новопавловское направление – к западу от города Марьинка. Там россияне сосредотачивают основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, оккупанты бросают огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка, Победа и Красногоровка.