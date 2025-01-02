Не совсем привычная тактика, – в ОСГВ "Хортица" рассказали о специфике российских штурмов

Российская армия сейчас несколько изменила применение механизированных штурмов по украинским позициям. Это, в частности, произошло после начала широкого применения беспилотников и FPV-дронов с обеих сторон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Как именно изменилась тактика россиян со штурмами на фронте

Трегубов объяснил, что, к примеру, на Кураховском направлении россияне продолжают идти в механизированные штурмы. Но это не тот масштаб применения техники, который был раньше.

В основном техника используется сейчас не для огневой поддержки, а просто для транспортировки военных и для прикрытия тех малых групп именно во время их переброски,

– пояснил спикер.

Он отметил, что на фронте у врага имеется много импровизированной техники, много танков, которые уже невозможно идентифицировать из-за того, что на него наварено много, а еще сверху стоит какой-то РЭБ.

"Поэтому я бы сказал, что это не совсем привычная тактика. Очевидно, что свои изменения в применении бронетехники внесли широкое применение с обеих сторон FPV-дронов и вообще БпЛА, поэтому в основном сейчас это все же идут атаки пехотными группами на довольно короткой дистанции", – отметил Виктор Трегубов.

В частности, он отметил, что враг пытается атаковать, закрепиться, а дальше уже возникает результат: были ли они выбиты нашими защитниками, или все же закрепились.

К слову, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов также рассказал, что в Торецке сейчас продолжаются активные городские бои. Однако врагу там сложно двигаться, ведь он полностью завяз в этих боях.