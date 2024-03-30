Ликвидировали 60% оккупантов: в ВСУ рассказали о штурмах врага возле Крынков

На Юге оккупанты пытаются выбить ВСУ с позиций возле Работино и на левобережье Херсонщины. Ситуация на Запорожье для оккупантов складывается немного легче, чем в Херсонской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что за сутки враг пытался осуществить несколько штурмов. Россия, тем временем, объявила, что хочет создать флотилию "Днепр".

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Ситуация на Запорожье

Гуменюк отметила, что ситуация остается боевой, напряженной и сопровождается контрбатарейной борьбой с обеих сторон. Кроме того, россияне не прекращают штурмов наших позиций, пытаясь выбить нас, как с плацдармов в районе Крынков, так и на направлении Работино и Старомайорского.

Там враг чувствует себя чуть более уверенно, потому что у него под ногами суша, и они пытаются там действовать на более широких территориях,

– отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Ситуация на Херсонщине

По ее словам, на направлении Крынков у врага немного меньше уверенности, меньше ресурса и желающих идти на подобные штурмы. Они уже несколько месяцев подряд пытаются выбить нас с позиций, но им это не удается. Они провели 2 штурма на этом направлении за прошедшие боевые сутки, и результат был тот же.

"Минус 60% оккупантов и возвращение на исходные позиции", – подчеркнула Гуменюк.

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