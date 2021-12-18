Шуфрич за кулисами политического ток-шоу набросился на Виктора Ляшко
Источник:ютуб Романа Скрыпина
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич за кулисами одного из политических ток-шоу набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко. Политик оторвал чиновнику пуговицу от пиджака.
Конфликт между Нестором Шуфричем и Виктором Ляшко случился за кулисами "Права на власть" в четверг, 16 декабря. Об этом рассказал журналист Роман Скрыпин.
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Схватка не попала в эфир
Конфликт нардепа и министра не попал в эфир. Журналист Роман Скрыпин удивился этой стычке из-за того, что Шуфрич не скандалил в эфире.
Однако Скрыпин довольно жестко отреагировал на инцидент и назвал действия депутата от ОПЗЖ странными.
Вчера был интересный случай вне эфира. Шуфрич набросился с кулаками на министра здравоохранения Виктора Ляшко. И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу. Он набросился на Ляшко и оторвал пуговицу ему с пиджака. И такое странное поведение Нестора Шуфрича. Хотя он может это делать, потому что давно Шуфрича не п*****b. Очевидно, уже пора,
– заявил Скрыпин.
Другие скандалы с Шуфричем
- В апреле между Шуфричем и депутатом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком возникла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.
- Кроме того, Шуфрич ссорился со "слугой народа" Никитой Потураевым. Нардеп от ОПЗЖ назвал Революцию Достоинства на Майдане в 2014 году "государственным переворотом". А Потураев ответил, что "в условиях войны вашу фракцию стоило бы расстрелять".
- В марте Шуфрич рассказывал, что благодаря ему в 2014 году из Крыма удалось эвакуировать одиозного российского политика Владимира Жириновского.
- В июне Шуфрич с трибуны Верховной Рады на венгерском языке обругал "слугу" Николая Тищенко.