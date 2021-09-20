Шуфрича "застукали" в Раде за перепиской на венгерском

Нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича застали в Верховной Раде по переписке. Интересно, что разговор политик вел на венгерском языке.

Шуфрича случайно сфотографировали в зале парламента. С кем переписывался нардеп – неизвестно.

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К слову, пользователи сети заинтересовались, у нардепа есть только один паспорт.

Ранее Шуфрич на венгерском "послал" Тищенко

В июне Шуфрич попал в подобный скандал. Он с трибуны "послал" представителя "Слуги народа" Николая Тищенко. Однако сделал это на венгерском языке.



Переписка Шуфрича / Фото с телеграмм-канала "Через плечо"