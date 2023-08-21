Публичный ответ Елене Шуляк

Елена Шуляк продолжает дискредитацию местного самоуправления. В частности, ссылаясь на разоблачение отдельного лица на получении взятки, огульно обвиняет весь Львовский городской совет, приплетая сюда закон 5655. Расцениваю это как очередную манипуляцию, поэтому вынужден объяснить.

Легитимизация коррупции отдельным законом

Во-первых, "открою Америку" главе профильного комитета Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправлению: да, действительно, в местных властях периодически выявляют взяточников. Но ведь так же их обнаруживают и в центральной власти, в частности в законодательном органе. Где, напомню, работает Елена Шуляк.

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Но в чем разница?

Когда такое случается у нас, то Львовский городской совет всегда оперативно реагирует, осуждает такое поведение и оказывает максимальное содействие в расследовании правоохранительным органам.

Когда же подобное случается на Печерских холмах и кто-то хочет "тихонечко в лес уйти", то де-факто так и происходит. Лицо идет себе лесом, а концы в воду. Публичной оценки нет, юридическая машина буксует. Система начинает работать исключительно тогда, когда есть давление гражданского общества и медиа.

Но это единичные случаи. Давайте посмотрим на системные вещи, на которые влияют наши законотворцы.

Хочу прямо сказать, что упомянутый закон 5655 – это не просто лоббизм крупного капитала, это фактически легитимизация коррупции отдельным законом. Таких вещей за всю историю парламентаризма было всего несколько: тендерная палата, Роттердам+, теперь – 5655.

Подчеркиваю, это коррупция в законе! При этом медийно проговаривается как антикоррупция, когда чёрное называется белым. Уровень цинизма и лицемерия зашкаливает.

Даже у лоббизма должен быть предел

Негативную оценку закону дали многие украинские и международные институты. Национальный союз архитекторов, Ассоциация городов Украины, антикоррупционное Движение ЧЕСТНО. Петиция про вето с рекордным сбором 42 тысячи подписей. Заявление послов G7 о важности сохранить полномочия местных общин. В конце концов Европейский парламент, который в своей резолюции четко написал, что этот закон нельзя подписывать.

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А какова же реакция инициаторов закона? Может быть, осознание проблемы или порыв к самокритике? Нет. Может, попытка качественной коммуникации для поиска взаимопонимания с общинами? Нет. А может, отставка с должности главы комитета или лидера провластной партии, как это принято в западных демократиях? Снова нет.

Реакция с точностью до наоборот. Дальше выпады и обвинения в адрес местных общин. Закон 5655 идеален. Все, кто не согласен – враги и коррупционеры. Если в какой-то общине обнаружили коррупционера, то нужно обобщить, облить грязью всю местную власть и признать виновными.

Я понимаю, что принятие закона кто-то должен отработать до конца. Но даже у лоббизма должен быть какой-то предел здравого смысла. У главы профильного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению должно сохраняться уважение к местному самоуправлению. Не к конкретным городским главам или каким-то должностным лицам, а к местному самоуправлению как институту. Здесь уважения нет полностью, а все красные линии давно перейдены.

Слушайте, ну, наконец, нельзя себя пересиливать. Если есть такой порыв, то ничего не мешает сменить специализацию и податься в прокуроры. Тем более, как видно из опыта 5655 – с законотворчеством не сложилось.

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Но так, как есть, быть не может. Глава профильного комитета парламента должен быть адвокатом, а не прокурором для местного самоуправления. Ведь безотносительно персоналий местное самоуправление является надежной опорой государства, в том числе и во время войны. Разрушать местное самоуправление – это разрушать одну из важнейших институциональных составляющих нашей страны.

А еще просто слышу, как российские идеологи уничтожения Украины хлопают в ладоши, когда сознательно или по банальной глупости происходит травля местного самоуправления как основы нашего государства! Государства свободных людей, объединенных в сильные общины!

Все это происходит во время войны, когда президент призывает к максимальному объединению нации ради нашей победы и совершенно справедливо не подписывает закон, который,помимо других недостатков, раскалывает общество.