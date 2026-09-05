Громко в Киеве: на фоне заявлений о перемирии в столице слышали взрывы

Российская армия совершила атаку на Киев и Киевскую область с помощью реактивных БПЛА в ночь на 5 сентября. Местные жители слышали звуки взрывов.

Это произошло, несмотря на информацию об объявлении несколькодневного перемирия. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 5 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ровно в полночь в начале суток 5 сентября. Примечательно, что перед этим из целого ряда источников поступила неофициальная информация, что якобы объявлено перемирие именно с этого момента и до конца суток 8 сентября.

Однако Воздушные силы сообщили об угрозе применения реактивных БПЛА для Киева. Сразу же в столице раздались взрывы. Также местные писали о взрывах в Борисполе и угрозе для Броваров.

Атака на Киев и Киевскую область продолжается на момент публикации. Силы Противовоздушной обороны отражают вражеские цели.

О возможных последствиях обстрела власти пока не сообщали.

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Добавим, что в течение суток 4 сентября Киев и область подвергались регулярным воздушным ударам. В частности, вечером в Бучанском районе зафиксировали попадание в складские помещения, а ранее днем дрон попал в здание СБУ в Киеве.