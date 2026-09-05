Це сталося попри інформацію про оголошення кількаденного перемир'я. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 5 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили рівно опівночі на початку доби 5 вересня. Примітно, що перед тим із цілої низки джерел надійшла неофіційна інформація про оголошення нібито перемир'я саме з цієї миті й до кінця доби 8 вересня.

А проте Повітряні сили повідомили про загрозу застосування реактивних БпЛА для Києва. Одразу прогриміли вибухи у столиці. Також місцеві писали про вибухи у Борисполі та загрозу для Броварів.

Атака на Київ та Київську область триває на момент публікації. Сили Протиповітряної оборони відбивають ворожі цілі.

Про ймовірні наслідки обстрілу влада інформації ще не надавала.

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