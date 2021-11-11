Схватили за руки и ноги: в Грузии обнародовали видео эвакуации Саакашвили в тюремную больницу
Источник:телеграм Sputnik Грузия
Минюст Грузии обнародовал видео, на котором зафиксирован процесс перевода Михеила Саакашвили в тюремную больницу. На ролике полицейские силой заносят политика в здание.
В сети появилось видео эвакуации Саакашвили в тюремную больницу. На нем заметно, что этот процесс был довольно агрессивным.
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Видео перевода Саакашвили в тюремную больницу
На распространенном в сети видео заметно, что Саакашвили отказывается идти в тюремную больницу по собственному желанию. Поэтому полицейские заносят его в помещение силой, схватив за руки и ноги.
Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что этот ролик свидетельствует о том, что Саакашвили находится в "отличной физической форме".
Кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу: смотрите видео
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