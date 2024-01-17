Ничего не исключаем: в МИД Швеции заинтриговали заявлением о самолетах Gripen для Украины

В МИД Швеции 17 января заявили, что они не исключают предоставление Украине самолетов Gripen. Впрочем, принятие соответствующего решения будет связано с вступлением Королевства в НАТО.

Ранее стало известно, что Швеция собралась увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов, чтобы передать их Украине. Для этого страна подписала соглашение об увеличении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в стране.

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Швеция возможно передаст Украине самолеты Gripen

Как отметил глава МИД Тобиас Бильстрем, когда у премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона спросили о возможной передаче самолетов Gripen в Украину, он четко сказал, что "мы ничего не исключаем".

В то же время Билльстрем также отметил, что подобные решения зависят еще и от того, когда Швеция присоединится к НАТО.

Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам нужно думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем,

– подчеркнул глава МИД Швеции.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс