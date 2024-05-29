Очень важная деталь в системе ПВО, – Свитан назвал преимущества самолетов от Швеции

Швеция объявила о рекордной военной помощи для Украины общей стоимостью более 1,26 миллиарда долларов. Частью оборонного пакета стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом назвал преимущества шведского самолета. По его словам, ASC 890 важен для работы многоцелевых истребителей F-16.

Важно Новые возможности для украинской ПВО: Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи

Преимущества шведских самолетов

Полковник запаса ВСУ рассказал, что ASC 890 предоставит Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море.

Очень важная деталь в системе противовоздушной обороны. Особенно необходима для работы F-16,

– сказал летчик-инструктор.

Самолет позволит Украине выявлять и бороться с вражескими целями на значительных расстояниях. Плоский радар имеет 120° обзора с каждой стороны, поэтому позволяет узнать информацию о летательных и наземных объектах на дальности до 500 километров.

"Одного самолета однозначно недостаточно. Нужно примерно 3 – 4 судна, чтобы закрыть все потребности фронта протяженностью 1500 километров", – отметил Роман Свитан.

Как ASC 890 помогут F-16

В пакет военной помощи также вошли ракеты AMRAAM, которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

По мнению Свитана, Украина могла позаимствовать два таких самолета у Польши, которая недавно их приобрела на Ближнем Востоке. Поскольку польское воздушное пространство уже прикрывают суда системы АВАКС дальностью до 800 километров.

Это тот минимум, который нужен для выполнения задач противовоздушной обороны и наступательных действий для завоевания преимущества в воздухе с помощью F-16,

– отметил военный эксперт.

"Также нужны наземные средства поражения Patriot. Такое "воздушное трио" даст возможность полностью использовать пусковые платформы F-16", – констатировал он.

Военная помощь для Украины