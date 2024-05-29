Очень важная деталь в системе ПВО, – Свитан назвал преимущества самолетов от Швеции
Швеция объявила о рекордной военной помощи для Украины общей стоимостью более 1,26 миллиарда долларов. Частью оборонного пакета стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом назвал преимущества шведского самолета. По его словам, ASC 890 важен для работы многоцелевых истребителей F-16.
Важно Новые возможности для украинской ПВО: Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи
Преимущества шведских самолетов
Полковник запаса ВСУ рассказал, что ASC 890 предоставит Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море.
Очень важная деталь в системе противовоздушной обороны. Особенно необходима для работы F-16,
– сказал летчик-инструктор.
Самолет позволит Украине выявлять и бороться с вражескими целями на значительных расстояниях. Плоский радар имеет 120° обзора с каждой стороны, поэтому позволяет узнать информацию о летательных и наземных объектах на дальности до 500 километров.
"Одного самолета однозначно недостаточно. Нужно примерно 3 – 4 судна, чтобы закрыть все потребности фронта протяженностью 1500 километров", – отметил Роман Свитан.
Как ASC 890 помогут F-16
По мнению Свитана, Украина могла позаимствовать два таких самолета у Польши, которая недавно их приобрела на Ближнем Востоке. Поскольку польское воздушное пространство уже прикрывают суда системы АВАКС дальностью до 800 километров.
Это тот минимум, который нужен для выполнения задач противовоздушной обороны и наступательных действий для завоевания преимущества в воздухе с помощью F-16,
– отметил военный эксперт.
"Также нужны наземные средства поражения Patriot. Такое "воздушное трио" даст возможность полностью использовать пусковые платформы F-16", – констатировал он.
Военная помощь для Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил о договоренности с Испанией по усилению противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Вскоре наше государство получит дополнительные системы ПВО.
- На днях ранее Испания подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и предоставит 1 миллиард евро военной помощи в этом году. Также говорится о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
- Бельгия объявила, что предоставит Украине более 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны доставить до конца этого года. Также страна планирует обеспечить наше государство боеприпасами со своих складов для вооружения самолета. Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подписали в Брюсселе во время визита Зеленского.