Перед саммитом мира Швейцария хочет изгнать российских шпионов

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила ужесточение мер по высылке шпионов из страны. Особое внимание уделили агентам российской разведки. Решение связано с тем, что в Берне вскоре проведут большой саммит, целью которого является путь к миру в Украине.

В предложении указано, что нужно "последовательно высылать российских шпионов и других иностранных шпионов". Его поддержала президент Виола Амхерд в обращении к парламенту.

Смотрите также Очень тревожная новость: что может помешать украинскому "мирному плану"

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", – отметила Амхерд.

Заявление прозвучало за 2 недели до того, как ее правительство готовится принять представителей десятка стран для участия в мирных переговорах по Украине.

Амхерд сказала, что правительство хочет последовательно высылать офицеров разведки, чья деятельность ставит под угрозу безопасность Швейцарии или ее роль как государства. В то же время отмечается, что предложение не приведет к автоматическому принятию решений.

Франциска Рот – депутат от левоцентристских социал-демократов заявила, что нейтральная Швейцария является "магнитом для шпионов" из-за концентрации международных организаций в стране. Поддерживая мнение, что в Швейцарии должна быть "нулевая толерантность" к шпионажу, Рот сказал, что это предложение должно укрепить механизмы контроля в контексте изгнания шпионов.

Саммит мира: главное