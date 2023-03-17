Путин будет вынужден воспринять реальность: как изменились отношения Китая и России
Си Цзиньпин в марте посетит Москву. Визит в Россию станет демонстрацией международной мощи Китая после года молчания о войне в Украине.
Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, после визита в Россию лидер Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Соединенные Штаты Америки приветствуют такой разговор. Политический эксперт считает, что Китай готовится к реализации своего так называемого "мирного плана".
"Дело в том, что этот план мало чем отличается от общей китайской доктрины. В нем прописан пункт о "неиспользовании блоков для удовлетворения собственных амбиций". Это четкий сигнал о НАТО", – отметил Клочок.
Как изменилась позиция Китая по отношению к России
Политический эксперт добавил, что в целом позиция Китая остается такой же, какой была до полномасштабного вторжения России в Украину. Единственное отличие – сейчас несколько изменились отношения между Пекином и Москвой.
Клочок напомнил, что в начале февраля 2022 года Китай и Россия подписали декларацию о сотрудничестве в военной и экономической сферах.
"Однако если тогда Китай воспринимал Россию хотя бы примерно как партнера, то сейчас позиции Пекина по отношению к Москве другие. Китай выше на ступень, и даже не на одну, поэтому именно он будет диктовать условия", – рассказал политический эксперт.
Валерий Клочок сказал, почему в России очень ждут Си Цзиньпина: смотрите видео
В России ждут визита Си Цзиньпина
В настоящее время Кремль замер в ожидании визита китайского лидера. Россияне не спешат проводить открытую мобилизацию, хотя им очень нужно компенсировать потери на фронте.
Во многом продолжение военных действий России будет зависеть от последствий и результатов переговоров Си и Путина. Хотя на самом деле условия дальнейшего сотрудничества России и Китая уже сформированы. Путин вынужден будет воспринять реальность,
– отметил Клочок.
По словам политического эксперта, российский диктатор сам не справится с теми задачами, которые он придумал для так называемой "спецоперации". Путин нуждается в поддержке не только Китая, но и других стран с антизападной позицией. Клочок отметил, что в мире есть до десятка стран, которые сегодня поддерживают путинский режим.
"Китай не среди первых, но именно сейчас за счет мощной геополитической игры Пекин будет формировать позицию Путина ", – подчеркнул Клочок.
От того, насколько Си Цзиньпин повлияет на Путина, будет зависеть, о чем лидер Китая будет потом говорить с Зеленским.
Визит Си Цзиньпина в Москву: что известно
- Кремль уже анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву. Лидер Китая приедет в Россию 20 – 22 марта.
- Президент Китая встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны намерены обменяться мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.
- В Китае подчеркнули, что будут придерживаться объективной позиции в отношении Украины и будут играть конструктивную роль в продвижении переговоров.
- Российский журналист Игорь Яковенко отметил, что это будет самая важная встреча для главы Кремля за последние годы. Путину ведь сейчас нужна рука помощи от Китая, который может изменить свою нейтральную позицию по поводу войны России против Украины в поддержку страны-агрессора.