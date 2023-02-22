Маневр после срыва визита Блинкена, – китаевед о поездке Ван И в Москву

Западные СМИ сообщают, что глава Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы намерен посетить Москву. По информации журналистов, цель визита главы Китая – дать толчок "мирным переговорам". Также Си Цзиньпин повторит свой призыв к Владимиру Путину отказаться от угроз ядерного оружия.

Визит Си Цзиньпина в террористическое государство, которым является Россия, может свидетельствовать о том, что Китай не считает его таковым. Об этом 24 Каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов, журналист-международник Алексей Коваль. Он подтвердил, что визит главы Китая в Москву планируется и может состояться в мае.

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Си Цзиньпин долго реагировал на приглашение Путина

По его словам, скорее всего, Си Цзиньпин посетит Россию на 9 мая.

Этот визит был объявлен давно. Путин пригласил Си Цзиньпин еще в декабре. Он долго не реагировал, но то, что Ван И, главный дипломат Китая, прибыл в Москву, свидетельствует, что подготовка к визиту продолжается,

– отметил китаевед.

Он добавил, если эта встреча Си Цзиньпина и Путина состоится, то будет юбилейной, 40-й, со времени вступления главы КНР на свой пост.

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Китай повышает ставки

По его мнению, на решение Си Цзиньпина приехать в Москву повлияло то, что на 5 февраля готовился визит в Китай Госсекретаря США Энтони Блинкена. Китай очень рассчитывал, что ему удастся, затенив отношения с Россией, наладить отношения с США.

Из-за аэростата (в начале февраля в небе США появился воздушный шар, который США считают шпионом – 24 Канал) и других проблем этого визита не произошло. И понимание между Китаем и США не случилось,

– подчеркнул журналист.

По его словам, именно поэтому Китай совершает очередной маневр – повышает ставки в отношениях с Соединенными Штатами.

"Он демонстрирует, если не будет сближения с США, Китай может сблизиться с Россией", – отметил Алексей Коваль.

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