У Китая нет серьезных карт на руках: о чем Си Цзиньпин будет говорить с Зеленским

Президент Китая Си Цзиньпин 20 марта приехал в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже глава КНР планирует поговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет формальным: Китай выполнит свои задачи, а Украина выскажет свою позицию.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Олег Саакян. По его словам, Си Цзиньпин не будет давить на Зеленского, потому что не имеет никаких рычагов влияния на Украину.

Читайте также Россия будет обеспечивать безопасность Си Цзиньпина в Киеве: решится ли он приехать

"Здесь у Си Цзиньпина нет серьезных карт на руках. Он может торговать только Россией и позицией России. Весь этот разговор будет проходить по грани: как бы поговорить об украинско-российской войне, чтобы это не было разговором Си Цзиньпина и Зеленского о будущем России", – заметил он.

О чем будут говорить лидеры Украины и Китая

Саакян убежден, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского точно состоится. Китаю это необходимо, чтобы выйти на диалог с США и Европой. Война в Украине, Россия, Иран – это активы, которыми Пекин пытается получить козыри в руках.

Политолог отметил, что это будет абсолютно формальный звонок. Лидер КНР будет рассказывать Зеленскому, что нужен мир и переговоры с Россией. Украина ответит, что страна-агрессор должна вывести свои войска с территории нашей страны. Си Цзиньпин станет убеждать, что нужно прекратить огонь.

Украина скажет: "Огонь не прекратим, пока Россия не выйдет из наших территорий". Все обменяются любезностями, покивают друг другу по телефону и на этом завершится разговор. Китай ритуально выполнит свои задачи, Украина церемониально ответит Китаю, исходя из своих позиций,

– считает он.

Как утверждает Олег Саакян, этот разговор крайне важен как для Китая, так и для Украины. Результата после него ждать не стоит, но он нужен как процесс. Если Пекин "соскочит с крючка переговорщика", то сможет еще больше помогать России.

Саакян о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: смотрите видео

Китай не имеет рычагов давления на Украину

Саакян отметил, что, скорее всего, Си Цзиньпин не будет давить на Зеленского, потому что не имеет никаких рычагов влияния на Украину. Он подчеркнул, что Украина не зависит от Китая, у двух государств даже нет взаимозависимости, как со странами Запада.

"Украина имела сырьевую экономику, поставляла зерно, металл и тому подобное. Сейчас мы поставляем безопасность и идеи устойчивой демократии, которая способна себя защищать и конкурировать с тоталитарными или диктатурами. Мы продаем это сырье и получаем за него бартером оружие, поддержку нашей экономики и тому подобное", – добавил политолог.

Визит Си Цзиньпина в Россию: что известно