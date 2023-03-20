Путин пожаловался Си, – Шейтельман сказал, какие правки мог внести диктатор в "мирный план" Китая
Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора глава Кремля вспомнил о китайском "мирном плане" и даже мог внести в него правки.
Так, Путину понравился "мирный план" Пекина и Москва якобы хочет действовать согласно ему, но учитывая так называемые "геополитические реалии". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Путин пожаловался Си на Украину
Путин пожаловался Си Цзиньпину на нас, мол, Киев не согласен учитывать "геополитические реалии" и выдвигает ультиматумы,
– сказал Шейтельман.
По его словам, российский диктатор хоть и говорит о так называемых "геополитических реалиях", но на самом деле подразумевает присвоение оккупированных территорий Украины. Для Путина – там, где находится оккупационное войско – там Россия.
"Такова политика Кремля. Это их желание, требование и позиция. Путин называет это "геополитическими реалиями" вместо фронтовых", – отметил политтехнолог.
Шейтельман о встрече Си и Путина: смотрите видео
Может ли Пекин согласиться на правки Москвы
Шейтельман заметил, что Си Цзиньпин не готов реагировать на возможные правки Путина. Ведь они противоречат первому пункту в "мирном плане" о территориальной целостности стран.
В то же время, в статье для российских СМИ глава Китая сделал много "реверансов" в сторону Кремля. В частности, касательно учета интересов всех стран в мирном соглашении. Несмотря на то, что Си сказал многое, там не было ни слова о том, чтобы "подарить" России украинские территории.
"Это противоречие между Си и Путиным", – подчеркнул политтехнолог.
Си Цзиньпин встретился с Путиным: что известно
- 20 марта в рамках трехдневного визита лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Это его первый визит в страну-агрессора за 4 года. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.
- Первые кадры и заявления уже опубликовали российские пропагандисты. Они активно цитируют заявления Си и Путина. В частности, глава Китая назвал кремлевского диктатора "дорогим другом".
- Они обменялись заявлениями и поговорили о российско-китайской дружбе, увеличении товарооборота между странами и т.д. В то же время, так называемый "украинский кризис", то есть провал российских планов в Украине, Путин хочет обсудить с Си 21 марта.
- Отдельного внимания требует поведение Путина во время встречи. Оно было, мягко говоря, странным. В то же время конечности диктатора вообще жили отдельной жизнью.