Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом, – Си на встрече с Дудой

Анджей Дуда посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Президент Китая заявил, что Пекин готов действовать по-своему в отношении политического урегулирования "украинского кризиса".

Президент Польши посетил Китай 24 июня. Перед этим политолог Игорь Чаленко рассказывал, что Китай будет обновлять свою международную политику, обсуждая будущее привлечение к миру в Украине.

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Что заявил Си после переговоров с Дудой

На официальном сайте Министерства иностранных дел Китая войну России в Украине в очередной раз назвали "украинским кризисом".

Си Цзиньпин отметил, что позиция Китая по "украинскому кризису" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. Сейчас следует приложить усилия, чтобы избежать расширения и обострения конфликтов, деэскалации ситуации и создания условий для мирных переговоров. Это в интересах международного сообщества, включая Европу,

– заявил официальный Китай.

Также Пекин заверил, что они:

выступают против того, чтобы "некоторые люди использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией для отвлечения конфликтов и дискредитации Китая";

поощряют и поддерживают все усилия, которые способствуют мирному разрешению "кризиса", а также способствуют построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

"Китай по-своему готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", – заявили в МИД страны.

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Кстати, политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказывал, что польский президент Анджей Дуда ищет способы лоббировать собственные интересы в Китае, включая экономические вопросы и минимизацию поддержки Китаем России. В частности, Варшава не хочет потерять возможность расширить свои экономические взаимоотношения с Китаем.