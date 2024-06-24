Президент Польщі відвідав Китай 24 червня. Перед цим політолог Ігор Чаленко розповідав, що Китай буде оновлюватиме свою міжнародну політику, обговорюючи майбутнє залучення до миру в Україні.

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Що заявив Сі після перемовин з Дудою

На офіційному сайті Міністерства закордонних справ Китаю війну Росії в Україні вкотре назвали "українською кризою".

Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню. Нині слід докласти зусиль, щоб уникнути розширення та загострення конфліктів, деескалації ситуації та створення умов для мирних переговорів. Це в інтересах міжнародної спільноти, включно з Європою,

– заявив офіційний Китай.

Також Пекін запевнив, що вони:

виступають проти того, щоб "деякі люди використовували нормальну торгівлю між Китаєм і Росією для відволікання конфліктів і дискредитації Китаю";

заохочують і підтримують всі зусилля, які сприяють мирному розв'язанню "кризи", а також сприяють побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки.

"Китай по-своєму готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", – заявили в МЗС країни.

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До речі, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповідав, що польський президент Анджей Дуда шукає способи лобіювати власні інтереси у Китаї, включаючи економічні питання та мінімізацію підтримки Китаєм Росії. Зокрема, Варшава не хоче втратити можливість розширити свої економічні взаємовідносини з Китаєм.