Россияне обстреляли учебное заведение и сектор многоэтажек в Харьковской области: есть раненые
Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину. Очень страдает Купянский район.
В Волчанске оккупанты попали в учебное заведение. Там произошло возгорание крыши, которое ликвидировала ГСЧС. Об этом 24 Канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Сегодня, 16 января, вражеским обстрелам подвергся сам Купянск. Оккупнаты ударили по сектору многоэтажек. Буквально под домом образовалась огромная воронка, выбиты окна и повреждены стены. В результате удара двое раненых – 65-летняя женщина, ей оказали помощь на месте. К сожалению, 41-летний мужчина был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.
Какая ситуация с электроснабжением
В регионе продолжают применять аварийные отключения. Первыми без света остались Салтовка и близлежащие территории.
"Действительно, по нам нанесли две серии ударов. Мишенью была именно инфраструктура, была обесточена вся область", – подытожила Черненко.
Ремонтные бригады справились очень быстро: свет харьковчанам возобновили в тот же день, когда были нанесены удар – вечером 14 января. На следующий день возобновили подачу воды и тепла. Более того, в воскресенье утром заработало метро.
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Удар по Харькову и области 14 января: коротко
- Российские захватчики 14 января нанесли террористический удар по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировали 2 прилета.
- Он рассказал, что враг атаковал Индустриальный район. Оккупанты ударили рэкетами С-300. Данных о пострадавших на данный момент, к счастью, нет.
- Враг нанес очередные ракетные удары по энергетической инфраструктуре и по промышленным объектам. Людей предупредили о возможных аварийных отключениях в городе и населенных пунктах области.
- Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В частности, захватчики атаковали населенные пункты: Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелка, Огурцово.
- В результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли 2 женщины. Кроме того, есть пострадавшие.