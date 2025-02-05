Приедет ли Марко Рубио на заседание глав МИД: Сибига не подтвердил встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует встретиться с новым госсекретарем США Марко Рубио. Однако подтверждение соответствующей встречи глава МИД еще не получил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Известно, что Андрея Сибигу пригласили на встречи на уровне руководителей МИД стран ЕС, которая состоится в Париже.

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Где может состояться встреча главы МИД Украины с госсекретарем США

На этой международной встрече 12 февраля Андрей Сибига встречается с должностными лицами стран Европейского Союза. Там, в частности, обсуждают помощь Украине и достижения справедливого мира, решения по усилению устойчивости, обороноспособности и безопасности Украины и НАТО. Однако, информации об участии Марко Рубио в этом заседании нет.

К сожалению, по состоянию на сегодня, у меня нет подтверждения разговора с Марко Рубио, с моим американским коллегой. Я жду такое подтверждение, надеюсь, что этот разговор будет проведен в короткой перспективе,

– сказал министр иностранных дел.

Андрей Сибига отметил, что надеется увидеться с государственным секретарем США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио должен был приехать в Париж

Ранее говорилось, что госсекретарь США присоединится к заседанию министров иностранных дел в Париже. Участие в нем могло ознакомить Марко Рубио с контекстом Украины и российско-украинской войны. Если бы новый госсекретарь присоединился к встрече, это была бы первая официальная встреча украинской и американской стороны после смены администрации.