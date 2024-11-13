Сибига обсудил с Блинкеном защиту Украины от угроз со стороны КНДР, Ирана и России

В Брюсселе 13 ноября состоялись переговоры между главой МИД Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основное внимание было уделено укреплению обороноспособности Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел. К тому же во время встречи обсудили вопросы противодействия международным вызовам, которые возникают из-за поддержки России со стороны КНДР, Ирана и Китая.

Читайте также Цена поддержки: Россия расплачивается с КНДР ракетными технологиями за поставки оружия

США будут укреплять оборону Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бельгию провел в штаб-квартире НАТО двустороннюю встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которой стороны обсудили вопросы военной помощи, потребности Сил обороны Украины и угрозы безопасности, распространяющиеся из-за поддержки России авторитарными режимами.

По словам Сибиги, война против Украины стала частью глобального кризиса, который затрагивает Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, где влияние России при поддержке иранских дронов и северокорейских ракет создает новые риски для региональной и мировой безопасности.

Россия использует иранские дроны, северокорейские баллистические ракеты и военные силы для нападения на Украину. В ответ Кремль передает этим режимам военные технологии и ресурсы. Это все взаимосвязано, и мир возможен только через единство и силу,

– заявил Сибига.

Новые объемы помощи для Украины

Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине поддержку, особенно в военной сфере.

Блинкен отметил, что Вашингтон выделил Украине 8 миллиардов долларов на военную помощь в сентябре, а недавно было дополнительно одобрено еще полмиллиарда долларов.

Блинкен также подтвердил, что НАТО остается единым в своей поддержке Украины.

Я услышал от членов Альянса четкое обязательство о продолжении и усилении поддержки Украины. НАТО работает, чтобы Украина могла занять максимально сильную позицию в этом и следующем году,

– отметил госсекретарь США.

Во время встречи также было отмечено, что, что привлечение Россией военных сил и вооружения из КНДР, Ирана и Китая является не только угрозой для Европы, но и для стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Сибига встретился с Блинкеном / Фото: Андрей Сибига

Сибига подчеркнул, что глобальные вызовы требуют единого ответа от мирового сообщества.

Обеспечение мира возможно только через единство и силу. Умиротворение не сработает, сработает решительная поддержка,

– подчеркнул Сибига.

Переговоры в очередной раз подчеркнули решимость стран НАТО продолжать поддержку Украины и противодействовать международным угрозам, которые возникают из-за сотрудничества России с авторитарными режимами.