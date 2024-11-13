Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ. До того ж під час зустрічі обговорили питання протидії міжнародним викликам, які постають через підтримку Росії з боку КНДР, Ірану та Китаю.

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США зміцнюватимуть оборону України

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бельгії провів у штаб-квартирі НАТО двосторонню зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони обговорили питання військової допомоги, потреби Сил оборони України та безпекові загрози, що поширюються через підтримку Росії авторитарними режимами.

За словами Сибіги, війна проти України стала частиною глобальної кризи, яка зачіпає Південно-Східну Азію та Близький Схід, де вплив Росії за підтримки іранських дронів та північнокорейських ракет створює нові ризики для регіональної та світової безпеки.

Росія використовує іранські дрони, північнокорейські балістичні ракети та військові сили для нападу на Україну. У відповідь Кремль передає цим режимам військові технології та ресурси. Це все взаємопов’язане, і мир можливий лише через єдність та силу,

– заявив Сибіга.

Нові обсяги допомоги для України

Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні підтримку, особливо у військовій сфері.

Блінкен зазначив, що Вашингтон виділив Україні 8 мільярдів доларів на військову допомогу у вересні, а нещодавно було додатково схвалено ще пів мільярда доларів.

Блінкен також підтвердив, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.

Я почув від членів Альянсу чітке зобов’язання щодо продовження і посилення підтримки України. НАТО працює, щоб Україна могла зайняти максимально сильну позицію цього і наступного року,

– зазначив держсекретар США.

Під час зустрічі також було наголошено на тому, що залучення Росією військових сил та озброєння з КНДР, Ірану та Китаю є не лише загрозою для Європи, але і для країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

Сибіга зустрівся з Блінкеном / Фото: Андрій Сибіга

Сибіга підкреслив, що глобальні виклики потребують єдиної відповіді від світової спільноти.

Забезпечення миру можливе лише через єдність і силу. Умиротворення не спрацює, спрацює рішуча підтримка,

– наголосив Сибіга.

Переговори вкотре підкреслили рішучість країн НАТО продовжувати підтримку України та протидіяти міжнародним загрозам, які постають через співпрацю Росії з авторитарними режимами.