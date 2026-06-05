Сибига ответил, будут ли пускать россиян в Украину после войны

Сейчас на въезд россиян в Украину действуют определенные ограничения. Страна планирует их сохранить и после завершения войны.

Об этом 5 июня заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Юраем Бланаром.

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Для граждан России будут действовать ограничения

Журналисты поинтересовались у министра, работает ли страна сейчас над предохранителями, чтобы после завершения боевых действий в Украину массово не ехали мигранты из России.

Для нас Россия – это враждебная страна, это страна-агрессор. У нас невозможно въехать гражданину России в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами. Поэтому такой угрозы пока я не вижу,

– сказал Сибига.

Глава украинского МИД уточнил, что, безусловно, для граждан России будут применять "особые ограничительные процедуры и сейчас они применены для посещения Украины".

Ранее сообщалось, что 11 европейских государств обратились в Еврокомиссию с призывом ужесточить визовые ограничения для россиян. Среди них Польша, Швеция, Чехия и другие страны, в том числе Норвегия и Исландия, не входящие в Евросоюз.

В обнародованном обращении министры выражали обеспокоенность по поводу увеличения количества российских туристов в страны ЕС на фоне агрессии против Украины.

А в 2025 году в ЕС гражданам России выдали на 10% больше шенгенских виз, несмотря на санкции и политику изоляции России.