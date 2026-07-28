Сибига заявил об откровенном разговоре с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи на фоне последних заявлений Тегерана по Украине. В ходе переговоров украинская сторона отметила необходимость избежать дальнейшей эскалации и прекратить любую поддержку российской войны.

Об этом сообщает Андрей Сибига в сети Х.

Что известно о разговоре Сибиги и Арагчи?

По словам главы украинского МИД, разговор был "откровенным", а его главной целью стало предотвращение дальнейшей эскалации. Министр подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну против российской агрессии. Он подчеркнул, что все действия украинской стороны направлены только на защиту государства и не преследуют цель наносить удары по гражданским судам или гражданскому населению.

Отдельно Сибига прокомментировал заявления Ирана по поводу гибели иранского гражданина и гражданского судна во время одного из последних инцидентов. По его словам, первопричиной всех подобных событий является полномасштабная агрессия России против Украины.

Я подчеркнул, что наша цель – избежать ненужной эскалации. Все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей.

– заявил Сибига.

Кроме того, глава украинской дипломатии призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к обострению ситуации, а также приостановить поддержку российской войны против Украины. Он подчеркнул, что война России незаконна, а Европа и Ближний Восток нуждаются в мире, безопасности и стабильности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он сообщил, что Украина вместе с международными партнерами постоянно координирует работу по мониторингу всех возможных рисков и потенциальных угроз.

По словам Коваленко, украинцам следует критически относиться к информации, распространяемой иранскими пропагандистскими ресурсами или отдельными комментаторами.

В то же время, он отметил, что для оценки реальных намерений Тегерана целесообразнее ориентироваться на официальные заявления и выступления духовных лидеров Ирана, а не на информационные вбросы или отдельные публичные комментарии.

Напомним, накануне отдельные мониторинговые ресурсы сообщили о возможной подготовке Ираном запуска трех баллистических ракет средней дальности по Украине. Кроме того, ранее глава парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности публично угрожал ударами по Украине после атаки на судно в Каспийском море, в которой Тегеран обвинял украинскую сторону.

Также военные аналитики обращали внимание, что некоторые иранские баллистические ракеты, в частности Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, по своим заявленным характеристикам теоретически способны достигать территории Украины.