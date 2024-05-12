На фоне наступления на Харьковщине: Сибирский батальон обратился к российским военным

Россия начала наступление в Харьковской области. Враги ежедневно бросают в наступление тысячи россиян. Бойцы Сибирского батальона обратились к российским войскам.

Ведь только в течение нескольких последних суток потери россиян составляют более 1000 раненых и погибших ежесуточно. Сибирский батальон рассказал, что командование России использует своих солдат как "пушечное м***о", пишет 24 Канал.

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Что сказал Сибирский батальон оккупантам

Обращаемся к российским военнослужащим, которые участвуют в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное м***о. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика,

– заявил бойцы.

Они также объяснили, что ценят жизнь каждого и призывают российских солдат и офицеров переходить на их сторону.

"Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", чтобы вместе бороться за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его банды", – призвал боец.

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Он также уточнил, что многие российские военные сделали правильный выбор и сдались в плен. Этим поступком они сохранили свою жизнь на достоинство.

Что сказали оккупантам бойцы Сибирского батальона: смотрите видео

Россия начала наступление на Харьковщине

Российские оккупанты на рассвете 10 мая попытались прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники. Однако ВСУ атаки отбили.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте остается обостренной. В частности, Россия атакует на нескольких направлениях, чтобы продвинуться вглубь Украины.

Генерал-полковник заявил, что в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией. По его словам, ситуация сложная, однако Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.