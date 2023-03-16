Пощечина Путину: зачем Китай переименовал города России на свой лад

Лидер Китая Си Цзиньпин вскоре может посетить Москву. Однако перед этой вероятной поездкой Китай подал Москве красноречивый сигнал.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, на официальном сайте правительства КНР опубликовали карты, на которых некоторым городам России вернули китайские названия

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В целом изменения касаются 8 российских городов и территорий, в частности:

Владивосток – Хайшенивэй;

Уссурийск – Шуанченцзы;

остров Сахалин – Куэдао.

Российский журналист отметил, что названия в китайской традиции касаются населенных пунктов, расположенных на Дальнем Востоке. Сейчас эти земли официально являются территорией России.

Сигнал для российского диктатора

Яковенко подчеркнул, что китайские карты с такими названиями российских городов были официально утверждены правительством Китая.

"Пекин дал Владимиру Путину четкий сигнал, чтобы он привыкал, что Россия не только получит название "Московия", но и все дальневосточные территории будут иметь названия на китайском языке", – сказал журналист.

Пощечина по самолюбию Путина

В Украине создали электронную петицию, в которой предлагают официально изменить название "Россия" на "Московия". Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству проработать этот вопрос, в частности, в плоскости историко-культурного контекста.

Российский оппозиционный журналист отметил, что такие шаги со стороны Китая выглядят довольно странно. Ведь Си Цзиньпин вроде бы собирается поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

А такое сообщение на сайте правительства Китая – это масштабная пощечина по самолюбию Путина,

– подчеркнул Яковенко.

Журналист напомнил, что, впрочем, Пекин пока официально не подтвердил, что лидер Китая действительно приедет в Москву.

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Почему Россия не отреагировала на историю с картами

Яковенко добавил, что удивляет тот факт, что российская пропаганда никак не упомянула историю с китайскими картами.

Более того, на сайте российского правительства также – ни слова. Это все спокойно проглотили,

– отметил журналист.

Он предположил, что карты с китайскими названиями российских городов не повлекли за собой ажиотажа в России потому, что Кремль уже готовится отдать Китаю эти территории.

Отношения России и Китая: кратко