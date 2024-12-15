Сийярто пожаловался, что Украина "несколько напряженно" отказала в разговоре Орбана с Зеленским

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона отказала в организации телефонного разговора Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Во время него Будапешт хотел обсудить венгерское предложение "перемирия".

В эфире радио Kossuth 15 декабря Сийярто в очередной раз сообщил о венгерском предложении "прекращения огня и массового обмена пленными", которое Венгрия хотела предложить Украине и России по случаю Рождества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MTI.

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Что заявил Сийярто

По словам главы венгерского МИД, именно эта инициатива обсуждалась во время разговора Орбана и Путина. После этого Сийярто сообщил о ней министру иностранных дел Украины и "главе администрации президента" (вероятно, речь идет о главе Офиса Президента Андрее Ермаке).

Министр говорит, что Будапешт запросил телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским. Однако ему якобы "в абсолютно беспрецедентном в дипломатии жесте несколько напряженно и культурно отказали".

В то же время Сийярто не объяснил, почему Венгрия рассказала Украине о своей позиции перемирия постфактум после разговора с Путиным. Зато начал расхваливать роль своего государства как "миротворца".

На столе лежит предложение, подобного которому не было за последнюю тысячу дней, и не от Венгрии зависит, будет ли это предложение рассмотрено и одобрено обеими сторонами. Одна сторона рассмотрела его и считает его приемлемым, но другая сторона заняла неприемлемую позицию,

– говорит Сийярто.

Ранее советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Украина ничего не обсуждала с Венгрией по "рождественскому перемирию и масштабному обмену пленными". Кроме этого, стоит заметить, что Орбан не предупредил украинскую сторону о своих контактах с Москвой.

Литвин добавил, что Украина не уполномочивала Венгрию по обмену пленных. Однако прилагает все усилия, чтобы освободить украинцев из российского плена.

Он также отметил, что пиар-ход Орбана по "перемирию" Россия использовала для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по украинской инфраструктуре. А в погоне за яркими заголовками "Орбан в итоге помог Москве с ее нападением".