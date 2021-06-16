Ему сильно угрожают, – мать Протасевича об участии сына в брифинге МИД

Мать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича прокомментировала участие сына в брифинге от МИД. Она убеждена, что его к этому принудили.

Наталья Протасевич, которая с отцом активиста находится в Польше, считает, что на ее сына оказывали психологическое давление. Об этом она пообщалась с журналистами 15 июня.

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Он надел на себя "маску", чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки,

– отметила мать задержанного белорусского журналиста.

Она обратила внимание на то, что во время этого брифинга следов насилия на лице сына не было. Чего не скажешь о предыдущем появлении активиста – во время "интервью" белорусским пропагандистам.

"Однако он выглядел подавленным, нервно моргал. Понятно, что ему очень сильно угрожают", – подчеркнула мать активиста.

Протасевич вспомнил о родителях на брифинге

Сам журналист на брифинге заявил, что его родителей используют. Мол, они в Польше – как будто в заложниках, ведь находятся в условиях информационного вакуума.

Отец Протасевича о "раскаянии сына"

Часть СМИ, присутствующих на брифинге, сомневаются в правдивости слов Протасевича. Представители BBC, например, в знак протеста покинули мероприятие.

Ранее отец журналиста, Дмитрий Протасевич, заявил, что его сына пытают, чтобы он сказал то, что хочет слышать диктатор Лукашенко. По его мнению, режим принуждает Романа к таким посылам: