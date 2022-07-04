В Снежном в Донецкой области сообщают о сильных взрывах – могло прилететь во вражеские склады

Во временно оккупированном Снежном ночью 4 июля прогремели взрывы. Вскоре начался пожар на территории "Снежнянскхиммаша", где оккупанты могли хранить боекомплекты.

О взрывах сообщили в местных телеграмм-каналах. Также их подтвердил источник 24 канала в разведке.

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В Снежном раздавались взрывы

Приблизительно в 1:20 местные жители Снежного сообщили, что слышали в городе мощные взрывы. После этого начали появляться фото и видео пожара, возникшего на территории завода "Снежнянскхиммаш".

По информации источника в разведке, там много складов, в которых боевики могли прятать тактические ракетные комплексы "Точка". Ведь именно оттуда оккупанты ехали "работать" по Краматорску.

Смотрите видео пожара в Снежном:

Пока неизвестно, куда именно попали. Однако на видео с места происшествия видно, что на территории завода взрываются вражеские боекомплекты.

По состоянию на 3:00 пожар на "Снежнянскхиммаше" еще продолжается. Вражеские склады пылают уже минимум полтора часа.

Смотрите фото со Снежного / Фото "Типичный Донецк"

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Оккупанты свозили на завод боекомплекты

В телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" рассказали, что с 2014 года на завод "Снежнянскхиммаш" завозили нереальное количество техники и боекомплектов. Город находится в глубоком тылу, поэтому то, что туда удалось достать – нереальный успех.

Несколько дней назад попали в ремонтно-механический завод в Луганской области, в оккупированных Ровеньках, где ремонтировалась техника рашистов. Сейчас цель – еще лучше. И также в глубоком тылу, но уже в Снежном,

– говорится в сообщении.

На заводе взрываются боекомплекты: видео

Снежное находится далеко от линии фронта – возле Донецка, ближе к границе с российской Ростовской областью.

Этот город известен тем, что, по данным международных следователей, именно оттуда в 2014 году выпустили ракету с российской установки "Бук", которая сбила гражданский самолет авиакомпании Malaysia Airlines. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Пожар в Снежном продолжается: видео

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