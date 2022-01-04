Сильный ветер и лавины: Украину накроет непогода

4 января 2022 , 09:33
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Источник:

ГСЧС

В Украине 4 января прогнозируют ухудшение погоды. В нескольких регионах спасатели уже объявили опасность.

Какой будет погода 4 января

В западных и восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер. Порывы составят 15 – 20 метров в секунду.

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В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25–28 метров в секунду. Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Кроме того, из-за оттепели на высокогорье Закарпатье будет значительная снеголавинная опасность, III уровень.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. Во всех регионах, кроме северных, будет падать дождь, а в Карпатах – еще мокрый снег.

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Автор: Софія Мінджоса