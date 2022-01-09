Силовики в Казахстане выдали за мародера известного джазового музыканта

В Казахстане по телевидению показали "допрос мародера", который рассказывал о том, что ему якобы заплатили за участие в митингах. Однако в нем узнали известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова.

Накануне Викрам Рузахунов прибыл в Алматы с концертом. Родственники музыканта убеждены, что его похитили и пытали.

Обратите внимание Протесты в Казахстане: число задержанных выросло почти до 6 тысяч

На допросе Рузахунов заявил, что ему якобы заплатили за участие в митингах

Кыргызский музыкант на допросе у казахских силовиков рассказал, что ему якобы 1 января позвонили неизвестные люди и предложили принять участие в протестах за якобы 200 долларов.

Под давлением силовиков Рузахунов сказал, что в Кыргызстане он якобы безработный, поэтому и согласился. Когда он на следующий день приехал, то якобы увидел граждан Узбекистана и Таджикистана, которых "также привезли на митинги".

У музыканта на лице следы от побоев, из-за чего можно предположить, что его пытали.

Допрос "мародера из Кыргызстана" казахскими силовиками: смотрите видео

Однако в "мародере" сразу же узнали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Его родственники забили тревогу, поскольку убеждены, что его похитили и пытали.

Через СМИ они обратились в компетентные органы Кыргызстана и попросили помочь вернуть музыканта на родину.

В Кыргызстане уже отреагировали

По информации телеграм-канала "Readovka", в МВД Казахстана отреагировали на ситуацию. Там подтвердили, что Рузахунов и в самом деле 2 января улетел в Казахстан. Однако билет он приобрел еще 16 декабря 2021 года. Музыкант полетел в Алматы для проведения концертов.

Родственников у них в Казахстане нет и ездил (Рузахунов – 24 канал) только на приглашение для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и странах СНГ,

– заявили в МВД.

Протесты в Казахстане: главное

Протесты в Казахстане продолжаются уже почти неделю. За это время провластные силовики задержали почти 6 тысяч человек.

Сначала поводом для митингов стало повышение стоимости газа, однако впоследствии требования протестующих стали политическими.

Президент Касым-Жомарт Токаев решил жестоко противостоять мирным митингам. Для этого он призвал ОДКБ (Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан и Таджикистан) ввести войска и разрешил силовикам стрелять на поражение.

Почти по всей стране граждане испытывают перебои с интернетом и мобильной связью.

Международные организации призвали все стороны к переговорам и отметили недопустимость насилия.

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео