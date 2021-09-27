Силы НАТО в Косово прибыли на админграницах с Сербией

27 сентября 2021 , 16:21
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Источник:

Kosovo Online

Международные силы по поддержанию мира в Косово (КФОР) 27 сентября прибыли к административному переходу Яринье. Кроме того, они хотят увеличить количество патрулей на территории частично признанной страны, в том числе и на севере.

КФОР следит за ситуацией на всей территории Косово. Солдаты НАТО сосредоточены на своей повседневной работе.

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Придерживаемся своего мандата, который проистекает из резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года. Обеспечиваем безопасные условия и свободу передвижения для всех,
– заявили КФОР.

Что известно о КФОР


Kosovo Force – это международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово. Их создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1244. 12 июня 1999 года КФОР зашли в Косово.
Источник: Википедия

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Автор: Софія Мінджоса