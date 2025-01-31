Высокоточный удар: Силы обороны поразили вражеский командный пункт группировки войск "Курск"
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск, что на Курщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Поражен командный пункт группировки войск "Курск" в Рыльске
В Генштабе ВСУ в пятницу, 31 января, сообщили о поражении вражеского командного пункта группировки войск "Курск".
Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что в результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника.
В Генштабе подчеркнули, что эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.
"Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал", – добавили в Генштабе.
Там подчеркнули, что операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.