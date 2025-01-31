Высокоточный удар: Силы обороны поразили вражеский командный пункт группировки войск "Курск"

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск, что на Курщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражен командный пункт группировки войск "Курск" в Рыльске

В Генштабе ВСУ в пятницу, 31 января, сообщили о поражении вражеского командного пункта группировки войск "Курск".

Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что в результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника.

В Генштабе подчеркнули, что эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

"Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал", – добавили в Генштабе.

Там подчеркнули, что операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.