Силы обороны "минуснули" российский катер и вколотили по арсеналу боеприпасов
- Силы обороны Украины нанесли удары по российским объектам в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, поразив десантный катер, радиолокационную станцию, узел связи и склад боеприпасов.
- Потери российских войск и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму, Запорожской и Донецкой областях. Поражены десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российских войск, нанося удары по ключевым военным целям врага на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери понесли россияне?
12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 российских сил.
В тот же день в районе Гвардейского была поражена радиолокационная станция РСП-10. Кроме того, в районе Приморска был уничтожен узел связи оккупантов.
Отдельно сообщается, что 13 февраля в районе Новоекономичное Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов врага.
В настоящее время потери российских войск и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, что по состоянию на 14 февраля потери России в войне с Украиной ориентировочно составляют 1 252 020 человек и 11 668 танков с начала вторжения. Вражеская техника также включает 24 031 боевую бронированную машину и 37 282 артиллерийские системы.
Каких еще значительных потерь понесли оккупанты за последнее время?
Накануне украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У". Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.
Украинские дроны также нанесли удары по складу боеприпасов, подстанции, аэродрому и дата-центру врага на временно оккупированных территориях. Системные удары нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля нанесли удар по крупному арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и оборонному предприятию в Тамбовской области. На ТОТ Запорожской области и Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе зафиксированы взрывы и пожары в результате ударов, масштабы разрушений уточняются.