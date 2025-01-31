Зафиксированы вспышки и взрывы: Силы обороны поразили НПЗ "Лукойла" в Волгограде

В ночь на 31 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали подробности атаки на НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области по проектной мощности входит в десятку крупнейших НПЗ России и задействован в обеспечении оккупационной армии.

В районе этого важного для оккупантов завода были зафиксированы вспышки и взрывы. По словам Генштаба ВСУ, результаты огневого поражения в настоящее время уточняются.

Боевая работа по стратегической инфраструктуре, непосредственно влияющая на способности вооруженных сил России, продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться,

– отметили военные.

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К слову, утром 31 января в так называемом минобороны России отчитались, что в течение ночи силами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 49 БПЛА. В частности, над Волгоградской областью россияне "сбили" 8 беспилотников.