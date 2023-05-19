Отражает уровень напряжения, – Силы обороны озвучили актуальную протяженность линии фронта

Каждый день украинские защитники делают все, чтобы защитить границы нашего государства от оккупантов. Масштабы линии фронта, на которой ведутся боевые действия с россиянами, особенно впечатляют.

В настоящее время актуальная протяженность фронта русско-украинской войны равна 3750 километрам. Именно такую линию обороны защищают Вооруженные Силы.

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Силы обороны рассказали об актуальной линии фронта

Военные подчеркнули, что протяженность фронта во время советско-немецкой войны составляла 6,2 тысячи километров. И хоть это почти вдвое больше, чем линии обороны, которую держат украинцы сейчас, наше государство самостоятельно сражается против самой большой страны в мире и удачно ее побеждает.



Кроме того, в Вооруженных Силах напомнили, что в Первой мировой войне украинцы должны были защищать участки в 480 километров на Западе и 900 километров на Востоке. Суммарно эта цифра вдвое меньше фронта российско-украинской войны.

Цифра 3750 километров показывает уровень напряжения, который ежедневно испытывают на себе Силы обороны, защищая нашу землю от российских оккупантов,

– отметили военные.

Силы обороны также отметили, что эта цифра позволяет оценить храбрость и жажду свободы украинских героев. В заключение они заверили, что Украина обязательно освободит все временно оккупированные территории и вернет свою историческую справедливость.

Украинцы ежедневно уменьшают протяженность фронта