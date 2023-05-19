Наразі актуальна протяжність фронту російсько-української війни дорівнює 3 750 кілометрам. Саме таку лінію оборони наразі захищають Збройні Сили.

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Сили оборони розповіли про актуальну лінію фронту

Військові наголосили, що протяжність фронту під час радянсько-німецької війни становила 6,2 тисячі кілометрів. І хоча це майже вдвічі більше ніж лінії оборони, яку тримають українці зараз, однак наша держава сама бореться проти найбільшої за площею країни у світі, і вдало її перемагає.



Крім цього, у Збройних Силах пригадали, що у Першій світовій війні українці мусили захищати ділянки у 480 кілометрів на Заході та 900 кілометрів на Сході. Сумарно ця цифра вдвічі менша від фронту російсько-української війни.

Цифра 3 750 кілометрів відображає рівень напруги, який щоденно відчувають на собі Сили оборони, захищаючи нашу землю від російських окупантів,

– зазначили військові.

Сили оборони також зауважили, що ця цифра дає можливість оцінити хоробрість та жагу до свободи українських героїв. Наостанок вони запевнили, що Україна обов'язково звільнить всі тимчасово окуповані території та поверне свою історичну справедливість.

Українці щодня зменшують протяжність фронту