Силы обороны ночью нанесли удар по Курску: в Генштабе рассказали детали атаки
Источник:Генштаб ВСУ
Неспокойной выдалась для россиян ночь на 31 июля в Курске. Там Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники.
В ходе операции наблюдалась активность вражеской ПВО и взрывы в целевых зонах. Поражение нанесли подразделения ВМС ВСУ в сотрудничестве с другими частями Сил обороны.
Смотрите также Россияне жалуются на атаку дронов: привиделась даже ракета
Что известно о последствиях удара по Курску
Силы обороны Украины продолжают успешно поражать важные военные объекты российских оккупантов.
Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск,
– сообщили в Генштабе.
Во время атаки наблюдалась активность вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания. Операцию провели специально определенные подразделения ВМС Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.
В Генштабе отметили, что сейчас подробная информация о результатах поражения уточняется.
"Украинские воины и в дальнейшем будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии России против нашего народа", – резюмировали в ведомстве.
Напомним, что звуки взрывов в Курске прозвучали около 1 часа ночи. Заметим, что сигнал воздушной тревоги в городе прозвучал после взрывов.