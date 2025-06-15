Силы обороны поразили производство ударных БПЛА в Татарстане

Утром 15 июня украинские беспилотники атаковали Татарстан. Под ударом оказалась особая экономическая зона "Алабуга", где расположено предприятие по производству ударных дронов.

В Генштабе подтвердили поражение завода в Елабуге, передает 24 Канал.

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Что известно

Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются.

Напомним, что недавно ВСУ атаковали "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области. Новокуйбышевск расположен недалеко от Самары, в более чем 900 километрах от границы с Украиной.

Предприятие производит компоненты взрывчатых веществ и химические продукты, в частности синтетический этанол.

Кроме того, в ночь на 14 июня под ударом украинских дронов был "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. На территории завода уничтожен пункт управления производством. С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, адаптирующихся к нуждам военной химии.